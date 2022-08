Meteo Liguria: in arrivo aria più fresca, ma anche instabilità

Il caldo torrido che ha caratterizzato fino a qui buon parte dell'estate sembra destinato a lasciare spazio a un clima più mite. Secondo i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute, da venerdì 12 agosto 2022 Genova tornerà bollino verde, ovvero livello 0 di allerta.

La situazione attuale

Mattinata con cielo sereno salvo nuvolosità che interessa in particolare le zone alpine e i versanti padani di Levante. I venti sono generalmente deboli variabili, il mare poco mosso. Il tasso di umidità, in particolare sui versanti marittimi, si attesta tra il 40 e il 60 per cento. Continuano le 'notti tropicali' in Liguria, con valori minimi ben al di sopra di 20 gradi; basti pensare che, alle 2, Alassio segnava 30.6, scendendo poi (si fa per dire) fino a 27.1, minima più alta della regione. Da segnalare anche i 26.8 di Sanremo e i 26.5 di Monterosso. Alle ore 11 la rete Omirl segnala, come valore massimo fin qui raggiunto, 34.8 a Levanto San Gottardo (La Spezia).

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 10 agosto 2022

Condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC, in particolare nelle aree urbane e nelle valli interne poco ventilate. Dalle ore centrali rovesci di intensità anche moderata sui rilievi di Ponente. In tarda serata, il transito di un nucleo di aria fredda in quota favorirà una recrudescenza dei fenomeni su versanti padani di Ponente ed Alpi Liguri con rovesci e temporali sparsi, di intensità moderata.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 11 agosto 2022

Nelle prime ore della notte rovesci e temporali sparsi in particolare su rilievi padani di ponente ed Alpi Liguri in possibile sconfinamento alle aree costiere. I fenomeni risulteranno al più moderati. Temperature in lieve calo ma ancora possibili condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC, in particolare nelle aree urbane e nelle valli interne poco ventilate.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 12 agosto 2022

L'avvicinamento di un'ampia saccatura dall'Europa orientale favorisce l'arrivo di aria più fredda in quota e una maggiore instabilità. Fin dal mattino possibili rovesci e temporali sparsi di intensità moderata.

La suddivisione del territorio regionale