Dopo il maltempo arriva la mareggiata, avviso di Arpal

Dopo il maltempo arriva la mareggiata. Arpal ha infatti emesso un avviso meteo per mareggiata intensa sulle coste del levante da sabato 23 a lunedì 25 gennaio 2021. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Arpal sabato 23 gennaio 2021

Instabilità in lieve aumento in serata su C per l'approssimarsi di un fronte atlantico con possibili deboli piogge e locali rovesci nelle aree interne. Venti in rotazione e intensificazione da Sud-Ovest con valori di burrasca in serata (60-75 km/h) su A,C ed estremi di B; forti meridionali su parte centrale di B e rilievi di E. Moto ondoso in ulteriore aumento con mareggiate di Libeccio lungo le coste, intense in serata su C e parte orientale di B (altezza d'onda significativa 4/5,5 metri).

Previsioni meteo Arpal domenica 24 gennaio 2021

Residua instabilità al mattino su parte orientale di C con possibili piogge o locali rovesci al più moderati. Fenomeni in esaurimento in mattinata. Venti forti 50-60 km/h da Sud-Ovest su A,C nelle prime ore; successiva rotazione dai quadranti settentrionali in mattinata con venti forti e rafficati, in particolare su BCE, parte orientale di A e sui rilievi. In serata nuovi rinforzi forti da Sud-Ovest. Mareggiate su C e parte orientale di B nelle prime ore; moto ondoso in temporaneo calo in giornata, seguito da un nuovo aumento in serata.

Previsioni meteo Arpal lunedì 25 gennaio 2021

Locale instabilità nelle prime ore su C con possibili deboli piogge o rovesci al più moderati. Fenomeni in esaurimento nel corso della mattinata. Venti forti 50-60 km/h da Sud-Ovest su A,C nelle prime ore con locali raffiche di burrasca; successiva rotazione dai quadranti settentrionali con venti forti e rafficati, in particolare su BCE, parte orientale di A e sui rilievi. Mareggiate al mattino su BC (localmente intense nelle prime ore su C); moto ondoso in calo in giornata.

Le zone di allerta del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia