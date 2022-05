Meteo Liguria, le previsioni della settimana: anticipo d'estate

Caldo in arrivo sulla Liguria. "Si esauirsce l'azione del vortice depressionario sul Mediterraneo - spiegano da 3bmeteo.com - e nel corso della nuova settimana rinforza l'anticiclone subtropicale sull'Europa occidentale. Il tempo sarà dunque in prevalenza soleggiato sulle regioni di Nord Ovest nei prossimi giorni e le temperature in aumento: primi caldi con massime già vicine ai 30 gradi in pianura padana (valori inferiori lungo la riviera ligure)".

Previsioni meteo Liguria lunedì 9 maggio 2022

Giornata in buona parte soleggiata sulle regioni nord-occidentali grazie al graduale aumento della pressione atmosferica. Soltanto nel pomeriggio si attiveranno acquazzoni sparsi sulle zone alpine, in esaurimento durante la serata. Temperature in aumento con massime prossime ai 25 gradi. Più fresco in Liguria con mar Ligure poco mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 10 maggio 2022

Giornata di bel tempo sulle regioni nord-occidentali grazie al rinforzo dell'anticiclone, il quale garantirà un clima di fatto estivo nelle ore pomeridiane: valori prossimi ai 26-27°C in Valpadana, più fresco sulla Riviera ligure dove il mare sarà poco mosso. Venti deboli ovunque.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 11 maggio 2022

L'anticiclone subtropicale africano favorisce una giornata di tempo stabile e ben soleggiato sulle regioni di Nord Ovest. Bassa anche la probabilità di fenomeni pomeridiani sulle Alpi. Clima estivo, massime prossime ai 30 gradi in pianura, più basse sulla riviera ligure. Venti deboli.

Previsioni meteo Liguria giovedì 12 maggio 2022

Si conferma l'anticiclone subtropicale africano per una nuova giornata di tempo stabile e soleggiato sulle regioni di Nord Ovest. Qualche velatura di passaggio e locali annuvolamenti diurni sui rilievi. Clima estivo, massime prossime ai 30 gradi in pianura, più fresco in Liguria con nubi marittime.

Previsioni meteo Liguria venerdì 13 maggio 2022

La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla Riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli meridionali; Zero termico nell'intorno di 3650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.