Meteo Liguria, le previsioni della settimana: temperature in calo

La perturbazione atlantica in transito sulla Liguria nella giornata di domenica 8 gennaio 2023 provocherà un calo delle temperature, che si attesteranno su valori più vicini alle medie stagionali, anche se la minima a Genova non dovrebbe scendere sotto i 10°C; invariate le massime. Per il resto la settimana dovrebbe essere asciutta, senza precipitazioni significative, come si evince dalle previsioni di 3bmeteo.com.

Previsioni meteo Liguria lunedì 9 gennaio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 2000 metri. Mar Ligure di Ponente agitato; Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 10 gennaio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 11 gennaio 2023

La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2800 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 12 gennaio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1900 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 13 gennaio 2023

Correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla Riviera di levante giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle Alpi giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.