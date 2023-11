Meteo Liguria, torna il maltempo con piogge diffuse su tutta la regione

Torna il maltempo in Liguria. Dovrebbe trattarsi di una parentesi piuttosto breve e anche per questo Arpal ha deciso di non diramare alcuna allerta. Coinvolto anche il mare, che tornerà a crescere. Di seguito il bollettino emesso dall'agenzia regionale oggi, mercoledì 8 novembre 2023.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 8 novembre 2023

Moto ondoso in calo ma con mare ancora localmente molto mosso sull'estremo Levante fino al primo pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria giovedì 9 novembre 2023

Il transito di una perturbazione di matrice atlantica convoglia un flusso umido sudoccidentale sulla Liguria, determinando da metà giornata piogge diffuse su tutta la regione, anche associate a rovesci localmente persistenti di intensità al più moderata, con cumulate areali significative su B, C, E; esaurimento dei fenomeni in serata a partire da Ponente. Venti in rinforzo fino a localmente forti da sud, sudovest sui rilievi di C ed E dal mattino; in serata ingresso di venti da nord, nordovest su B e parte orientale di A fino a localmente forti.

Previsioni meteo Liguria venerdì 10 novembre 2023

Dal mattino venti da ovest, sudovest in rinforzo fino a localmente forti dal pomeriggio sulla costa occidentale di A. Moto ondoso in progressivo aumento fino a mare molto mosso per onda di libeccio dal mattino a Ponente, da metà giornata anche sul Centro-Levante; mare localmente agitato in serata a largo.

