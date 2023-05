Meteo Liguria, perturbazione nord atlantica in arrivo con rovesci e temporali

Come anticipato, dal Nord Atlantico una perturbazione raggiungerà il Nord Italia nel corso di martedì 9 maggio 2023, a partire dalle regioni di Nordovest. Sulla Liguria la giornata del 9 maggio comincerà all'insegna del tempo stabile, come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, ma il fronte in arrivo determinerà un peggioramento nel pomeriggio sulle zone interne, con comparsa di piogge e rovesci sparsi, che in serata raggiungeranno la costa e risulteranno più frequenti sulle zone di Genova e La Spezia, dove nella notte potranno assumere anche carattere temporalesco.

Il movimento della perturbazione sarà comunque piuttosto rapido e già dalla mattinata di mercoledì i fenomeni tenderanno a esaurirsi da ovest, con schiarite, che avanzeranno su ponente e genovese. La giornata proseguirà tra schiarite anche ampie alternate a nuovi annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone interne occidentali, con qualche rovescio sull'imperiese.

Il clima risulterà tutto sommato gradevole, con temperature massime, che sulla costa non supereranno i 20/22°C. Giovedì 11 maggio una nuova perturbazione atlantica sembra intenzionata a raggiungere la Liguria, con ripresa di piogge e rovesci.