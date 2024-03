Piogge significative e neve, in arrivo due perturbazioni ravvicinate

Giovedì tempo complessivamente stabile e soleggiato grazie a una momentanea rimonta anticiclonica, che, tuttavia, già da venerdì lascia spazio a un nuovo peggioramento legato al transito di due perturbazioni ravvicinate. Si attendono precipitazioni diffuse, spiega Arpal, anche a carattere nevoso in quota, da venerdì pomeriggio alle prime ore di sabato e nuovamente da metà giornata di sabato e per la giornata di domenica; possibili locali rovesci o temporali anche moderati.

Previsioni meteo Liguria venerdì 8 marzo 2024

Graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge diffuse dal pomeriggio, in graduale estensione da Ponente a Levante. Cumulate significative su ABD, con possibili rovesci al più moderati su Centro-Ponente. Dal pomeriggio venti in rinforzo fino a moderati con raffiche localmente sui 40/50 km/h da Est-Nordest sui capi esposti di A. Deboli nevicate sopra i 1000 m su A, spolverate su tratte autostradali di D con quota neve in calo fino a 700 m in tarda serata.

Previsioni meteo Liguria sabato 9 marzo 2024

Momentanea attenuazione dei fenomeni con residue deboli spolverate nevose su D sopra gli 800 m. L'approssimarsi di una nuova perturbazione determina un nuovo peggioramento a partire da Ponente, con cumulate significative su ABD e quota neve sopra i 1500 m su A. Graduale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali fino a moderati su tutta la regione con raffiche localmente superiori su BC in tarda serata. Moto ondoso in aumento con mare fino a molto mosso su tutta la regione e onda lunga su A.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

