Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Nel corso della settimana, che ha preso il via lunedì 5 luglio 2021, la Liguria, pur trovandosi ai margini dell'anticiclone, vedrà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate grazie a correnti asciutte di libeccio; salvo qualche disturbo nuvoloso mattutino sulle coste e pomeridiano sull'Appennino. Clima caldo e afoso, tipicamente estivo, ma senza eccessi. È quanto rivela il metereologo Davide Sironi di 3bmeteo.com.

Giovedì è attesa una giornata più instabile per il transito di un fronte atlantico sul Nord Italia con qualche rovescio o temporale in formazione nel pomeriggio su Alpi liguri, Appennino ma che potrà coinvolgere anche le zone costiere tra savonese e genovesato. I fenomeni saranno comunque di breve durata e già in serata è atteso un rapido miglioramento. Venti di libeccio in temporaneo rinforzo con mare fino a mosso. Da venerdì condizioni di nuovo stabili e ampiamente soleggiate ovunque grazie alla nuova rimonta dell'alta pressione.

Previsioni meteo per Genova

In settimana condizioni in prevalenza stabili e soleggiate su Genova, salvo locali disturbi nuvolosi, e clima caldo e afoso tipicamente estivo, seppur senza eccessi. Giovedì è attesa invece una giornata più instabile per il transito di un fronte atlantico sul Nord Italia, con qualche rovescio o temporale che dalle zone interne appenniniche potrà estedersi anche alle zone costiere. I fenomeni saranno comunque di breve durata e già in serata è atteso un rapido miglioramento. Venti di libeccio in temporaneo rinforzo con mare fino a mosso. Da venerdì condizioni di nuovo stabili e ampiamente soleggiate ovunque grazie alla nuova rimonta dell'alta pressione.