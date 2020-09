Allerta meteo, residua instabilità su centro-levante

Dopo i temporali che hanno interessato in particolare il settore centrale della regione e il Tigullio nelle ultime ore, le condizioni meteo in Liguria vanno lentamente migliorando anche se permane una residua instabilità. Arpal ha modificato l'allerta meteo per temporali con questa scansione:

centro levante (zone B, C, E): gialla fino alle 15 di oggi lunedì 7 settembre

versanti padani di ponente (zona D): gialla fino alle 12 di oggi lunedì 7 settembre.

Tra la tarda serata di ieri e la mattinata di oggi rovesci temporaleschi hanno interessato la zona di Genova, il relativo entroterra e, successivamente, Golfo Paradiso e Tigullio, con precipitazioni accompagnate da intensa attività elettrica. Alle ore 10.30 si segnalano, nelle ultime 12 ore, cumulate di 93.2 millimetri a Prai (Campo Ligure), 84 a Genova Bolzaneto, 83.2 a Rapallo, 80.4 a Campo Ligure, 78.4 a Camogli, 72.4 a Isoverde (Campomorone), 65 a Genova Pontedecimo, 64.6 a Genova Quezzi, 61.8 a Genova Fiumara.

Le intensità di precipitazione sono state forti o molto forti soprattutto nell’area genovese: 72.8 millimetri in un’ora a Bolzaneto (59.8 in 30 minuti), 67 a Isoverde (Campomorone), 60.8 a Pontedecimo, 56.8 a Quezzi (37 in 15 minuti), 50.2 a Fiumara. Da segnalare, inoltre, i 15.8 millimetri in 5 minuti alle Gavette (sempre comune di Genova) e i 12.2 a Cavi di Lavagna. I venti meridionali sono rinforzati quasi ovunque con punte ancora nell’area genovese e una raffica a 88.6 km/h al Porto Antico di Genova.

Nelle prossime ore è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni pur persistendo una residua instabilità che potrà dare origine a fenomeni anche temporaleschi, in particolare sul centro Levante. I venti rinforzeranno fino a forti dai quadranti settentrionali sul centro Ponente con raffiche fino a 50-60 km/h in serata e, domattina, anche 70 km/h sui rilievi, gli sbocchi vallivi e i capi esposti.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria lunedì 7 settembre 2020

Condizioni di instabilità con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, d'intensità fino a forte su B, C ed E; fino alla serata su tutta la regione permane una bassa probabilità di temporali forti. Rinforzo dei venti da N fino a forti su B e localmente su parte orientale di A e D, con locali raffiche fino a 50/60 km/h in serata

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria martedì 8 settembre 2020

Debole instabilità nelle aree interne con possibili rovesci sparsi al più moderati. Al mattino venti settentrionali fino a forti su A,B e D, con raffiche fino a 60/70 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e localmente sui capi esposti; generale attenuazione dalle ore centrali e nel corso del pomeriggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e la Liguria mercoledì 9 settembre 2020

Nulla da segnalare.

La suddivisione in zone del territorio regionale