Meteo Liguria: temperature in picchiata, le previsioni della settimana

Domenica 5 febbraio dall'Europa orientale hanno fatto irruzione correnti fredde, che hanno determinato un calo delle temperature, non oltre i 12/14 gradi. Con l'inizio della settimana, spiegano gli esperti di 3bmeteo, l'afflusso freddo orientale si intensificherà ulteriormente e le temperature caleranno vistosamente sulla nostra regione.

Lunedì sarà una giornata soleggiata ma con temperature minime fino a 2/5 gradi sulla costa, massime tra 8 e 10 gradi. Martedì ancora qualche grado in meno con minime fino a 1/3 gradi, leggermente superiori sull'imperiese, e massime sugli 8/10 gradi. Possibile ulteriore lieve calo delle temperature da metà settimana, ma sempre in condizioni di stabilità e bel tempo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 6 febbraio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 950 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 7 febbraio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 600 metri. Mar Ligure di Ponente agitato; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 8 febbraio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 700 metri. Mar Ligure di Ponente da agitato a molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 9 febbraio 2023

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 600 metri. Mar Ligure di Ponente da agitato a molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 10 febbraio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 500 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.