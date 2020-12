Meteo: dopo l'allerta, maltempo anche nel weekend

Purtroppo stando a questi primi giorni, il meteo sembra confermare quanto recita un noto proverbio. La giornata di venerdì 4 dicembre in Liguria sarà caratterizzata dal maltempo, motivo per il quale Arpal ha emenato un'allerta. Ma anche nei giorni a seguire la situazione non sarà delle più rosee.

«Una profonda depressione atlantica si scaverà tra venerdì e il weekend sull'Europa centro-occidentale e piloterà una prima intensa perturbazione responsabile di un peggioramento che inizierà a concretizzarsi già nella serata di giovedì, quando le prime piogge compariranno sulla zona di Genova. Ma la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente da venerdì, quando transiterà la parte più attiva del fronte da Ponente a Levante. Le basse temperature presenti sulle zone interne favoriranno anche nevicate a bassa quota sull'entroterra», spiegano gli esperti di 3bmeteo.

«Piogge diffuse già dalle prime ore di venerdì con rovesci e temporali anche intensi in estensione dal Ponente verso Genovese e Levante e fenomeni che persisteranno per l'intera giornata, risultando anche a carattere di nubifragio. Precipitazioni particolarmente intense al mattino su Savona, a metà giornata Genova, dal pomeriggio La Spezia, ma persistenza delle piogge per tutto l'arco della giornata sull'intera regione. Neve sull'entroterra già dai 100/300m di quota, anche fino in pianura sull'entroterra savonese, con accumuli di oltre 20-30cm già dalle quote collinari e possibili disagi alla circolazione, specie sulle tratte appenniniche - avvertono da 3bmeteo -. In serata attenuazione dei fenomeni sull'Imperiese. Venti tesi da sud-sudest tra Genovese e Spezzino, Tramontana scura tra savonese e genovese».

«Subentro di variabilità sul Ponente sin dal mattino di sabato pur con qualche rovescio ancora sul Savonese, in attenuazione in giornata. Maltempo su Genovese e Spezzino con piogge e rovesci ancora intensi, specie sullo Spezzino. Quota neve in rialzo a 800/1000m sul Levante, a quote collinari sul Ponente. Domenica ancora qualche pioggia sullo Spezzino e sulle zone interne del Levante in genere, più attenuate», concludono da 3bmeteo.