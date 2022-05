Meteo Liguria: pioggia e vento forte, ma durerà poco

Pioggia in arrivo sulla Liguria tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio 2022, poi weekend più stabile ma a tratti nuvoloso. Lo rivela Federico Brescia di 3bmeteo.com.

"Sulla Liguria è atteso un peggioramento meteo tra giovedì sera e venerdì con piogge di debole o moderata intensità, che bagneranno tutta la regione - spiega Brescia -. Ad accompagnare i fenomeni ci sarà un forte vento rafficato di Grecale e Tramontana. Nel weekend l'atmosfera torna a stabilizzarsi maggiormente ma si resterà in un contesto caratterizzato da nuvolosità sparsa alternata a schiarite. Ancora ventoso. Temperature nel complesso stazionarie o in leggero calo nei valori massimi tra giovedì e venerdì. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo. Vista la dinamicità meteorologica, seguite gli aggiornamenti sul sito o sulla app di 3bmeteo".

"Su Genova - conclude Brescia - è previsto un debole peggioramento meteo tra giovedì sera e venerdì con il ritorno di qualche pioggia. I fenomeni non saranno intensi. Atteso un rinforzo della Tramontana con raffiche fino a 40-50 km/h. Vento che resterà anche nel weekend sebbene il tempo sia previsto in miglioramento. Tra sabato e domenica ancora molte nubi ma in un contesto più asciutto con schiarite anche ampie nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie, in leggero calo tra giovedì e venerdì".