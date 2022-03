Meteo Liguria: colpo di coda dell'inverno, le previsioni

L'annunciata pioggia è arrivata sulla Liguria. Il meteo si manterrà perturbato anche nei prossimi giorni, come si evince dal bollettino, emesso da Arpal nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 marzo 2022. Azzardato avanzare previsioni per il fine settimana, anche se sabato potrebbero verifiarsi ancora piogge, mentre domenica dovrebbe essere asciutta.

Previsioni meteo Arpal per la Liguria mercoledì 30 marzo 2022

Piogge deboli a carattere sparso su tutte le zone, intensificazione dei fenomeni durante la giornata che tenderanno ad assumere carattere diffuso. Quantitativi significativi su C. Vento forte da nord su A B, con possibili raffiche fino a 60-70 Km/h.

Previsioni meteo Arpal per la Liguria giovedì 31 marzo 2022

Ancora vento forte da nord su A B con raffiche fino 60-70 Km/h, localmente forte su C E con raffiche fino 50 km/h, attenuazione dal pomeriggio.

Previsioni meteo Arpal per la Liguria venerdì 1 aprile 2022

Condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali di intensità moderata, in particolare nella prima parte della giornata. Nuova intensificazione della ventilazione dal pomeriggio con intensità fino a localmente forte e possibili raffiche fino a 40-50 km/h. Moto ondoso in aumento con possibili mareggiate su C (periodo 10-11 s), localmente agitato altrove. Zero termico in calo fino a 500-700 metri.

La suddivisione in zone del territorio regionale