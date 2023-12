Meteo San Silvestro, precipitazioni in esaurimento dal tardo pomeriggio

La pioggia ha caratterizzato l'apertura del Tricapodanno e dovrebbe essere protagonista anche a San Silvestro. Ma le precipitazioni dovrebbero esaurirsi in tempo per il brindisi di mezzanotte. Di seguito il bollettino di Arpal, diffuso sabato 30 dicembre.

Previsioni meteo Liguria sabato 30 dicembre 2023

Un flusso umido da Sud-Ovest continua a interessare la Liguria, determinando precipitazioni sul Centro-Levante in prevalenza a carattere sparso e di intensità debole, solo localmente moderata; possibili locali brevi rovesci. Venti da Sud-Ovest fino a moderati con isolati rinforzi sui rilievi di CE.

Previsioni meteo Liguria domenica 31 dicembre 2023

Il passaggio di un'onda depressionaria porta tempo perturbato con precipitazioni di intensità debole o al più moderata, che interessano in particolare il Centro-Levante (cumulate significative su CE). Possibili locali e brevi rovesci o temporali, di intensità debole o al più moderata, più probabili su BCE dalle ore centrali. Quota neve sopra i 1500-1600 m. Esaurimento delle precipitazioni a partire da Ponente dal tardo pomeriggio. Venti da Sud-Ovest fino a forti con locali raffiche su BCE, moderati altrove. Mare fino a molto mosso in serata

Previsioni meteo Liguria lunedì 1 gennaio 2024

Nelle prime ore venti da Sud-Ovest moderati sul Levante in rapida attenuazione, Mare molto mosso su C in calo dalla serata.

La suddivisione del territorio regionale