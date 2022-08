L'allerta chiude in anticipo, ma resta il rischio temporali

Alla luce dello scenario meteo attuale e con le previsioni dell'avviso meteo che segue, l'allerta gialla sul centro levante viene chiusa alle ore 12, invece che alle 14. "Dal pomeriggio, però - spiega Federico Grasso di Arpal -, nuovi temporali, localmente anche forti, interesseranno la Liguria: l'instabilità ci accompagnerà nei prossimi giorni, dove avremo alternate schiarite e temporali".

Sul sito omirl.regione.liguria.it è possibile consultare tutti i dati misurati dalle centraline pubbliche, il radar, che permette di seguire l'evoluzione e la tipologia delle precipitazioni durante il loro accadimento, e il satellite.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 31 agosto 2022

Continua la fase instabile, soprattutto durante le ore pomeridiane, a partire dai rilievi in locale sconfinamento alle zone costiere, con una bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

Previsioni meteo Liguria giovedì 1 settembre 2022

Nella notte e nuovamente nel pomeriggio possibili passaggi instabili con rovesci e temporali sparsi. Sarà presente una bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Continua la fase instabile, soprattutto durante le ore pomeridiane, a partire dai rilievi in locale sconfinamento alle zone costiere, con una bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

Previsioni meteo Liguria venerdì 2 settembre 2022

Durante le ore pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con possibili rovesci e temporali in locale sconfinamento verso le zone costiere. I fenomeni risulteranno generalmente di instensità moderata.