Maltempo in arrivo, possibili spolverate di neve a quote collinari

"Sulla Liguria si apre una fase di tempo instabile d'impronta tipicamente invernale, proprio in concomitanza con l'inizio dell'inverno meteorologico. Nei prossimi giorni, infatti, il Nord Italia verrà interessato dal transito di fronti perturbati alimentati da aria fredda in discesa dal Nord Atlantico e dalla Scandinavia". A spiegarlo è Davide Sironi di 3bmeteo.com.

"Giovedì 30 novembre è atteso un rapido peggioramento - prosegue Sironi - con piogge, che impegneranno genovese e soprattutto lo spezzino, dove risulteranno anche intense con accumuli compresi tra 30 e 70 mm; sulla riviera di ponente le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti. Giovedì notte la presenza di aria fredda favorirà spolverate di neve fino a quote di collina sull'Appennino dove non si escludono anche locali episodi di gelicidio nell'entroterra genovese tra valli Scrivia, Trebbia e Aveto; a seguire la quota neve si alzerà rapidamente ad altitudini superiori ai 2.000 metri per l'afflusso di aria molto mite in quota".

"Venti sostenuti e miti di libeccio investiranno la riviera di levante e l'Appennino - continua Sironi - mentre tra genovese e savonese insisteranno venti più freddi di maestrale e tramontana. Venerdì 1 dicembre è atteso il transito di una nuova perturbazione con fenomeni più diffusi su tutta la regione, seppur più intensi e abbondanti ancora una volta su genovese e spezzino dove raggiungeranno accumuli di pioggia fino a 80-100 mm in 24h sui rilievi dell'Appennino".

"La perturbazione sarà accompagnata da forti venti di Libeccio e Ostro con raffiche fino a 60-70 km/h sulle coste e fino a 100 km/h sui crinali appenninici. Mare agitato, temporaneamente molto agitato sullo spezzino venerdì sera. Buone notizie per il weekend dove il tempo andrà nettamente migliorando con il sole, che sarà protagonista su tutta la regione. In avvio della prossima settimana è invece atteso un nuovo peggioramento associato a piogge diffuse e un abbassamento delle temperature tra lunedì 4 e martedì 5, da confermare", conclude l'esperto.