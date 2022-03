Meteo Liguria: in arrivo pioggia, grandine, neve e calo delle temperature

Come anticipato sono previste piogge nel corso della settimana sulla Liguria. "Un inverno davvero siccitoso, un inverno in cui la pioggia è stata la grande assente. Ecco però che un cambiamento meteo è imminente. Da mercoledì una perturbazione in risalita dalle Baleari porterà maltempo diffuso con piogge e rovesci anche abbondanti, almeno fino alla mattinata di giovedì", spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com.

"Dopodichè, da giovedì sera, aria molto fredda di origine artica raggiungerà il Mediterraneo, scendendo dalla valle del Rodano, determinando la formazione di un minimo depressionario proprio sul golfo ligure - prosegue Brescia -. I forti contrasti termici causeranno rovesci e temporali localmente forti e a carattere grandinigeno, in particolare sul Centro e Levante. Ci saranno comunque spazi di tempo sereno tra un fenomeno e l’altro, specie a Ponente".

"Da venerdì - spiega ancora l'esperto - anche la neve tornerà a farsi vedere fino a quote basse per il periodo, fino a 500-700m. Questa instabilità atmosferica potrebbe tenere compagnia per tutto il weekend, non mancheranno delle schiarite e pause asciutte. Temperature in deciso calo, anche di 10°C. Vento a tratti forte da Sud su Genovesato e Spezzino".

Meteo Genova

Torna la pioggia su Genova. Il primo peggioramento si verificherà mercoledì con piogge e rovesci a tratti abbondanti sul capoluogo. Dopo una temporanea pausa nella giornata di giovedì, ecco che dalla sera aria molto fredda scenderà dalla valle del Rodano, causando forti contrasti termici. Pertanto avremo una fase di instabilità sparsa con rovesci a tratti temporaleschi e grandinigeni alternati a pause asciutte e soleggiate. Un clima tipicamente inglese. Temperature in forte calo, anche di 10°. Ventilazione a rotazione ciclonica, a tratti forte da Sud.