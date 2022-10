A fine ottobre al mare? Le previsioni meteo per il weekend

Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Genova per l'inaugurazione della sezione sport del museo dell'emigrazione italiana, ha avuto modo ha "avuto la possibilità di apprezzare una città stupenda, con un clima estivo inaspettato".

Merito dell'anticiclone, che garantisce bel tempo e clima mite, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, tanto che, con il weekend alle porte, viende da domandarsi se tra i programmi da prendere in considerazione, non ci sia anche quello di una capatina al mare. Vediamo dunque le previsioni di 3bmeteo.com per il fine settimana. Il mare, alla boa di Capo Mele, è quasi calmo o poco mosso, come riferisce Arpal, con temperatura superficiale dell'acqua di 21.3 gradi (dato del 28 ottobre).

Previsioni meteo per la Liguria per venerdì 28 ottobre 2022

Anticiclone ben saldo sulle regioni di Nord-Ovest, garanzia di tempo stabile e soleggiato. Clima molto mite per il periodo, massime comprese tra 22 e 25 gradi, anche superiori sulla Liguria. Banchi di nebbia nottetempo su Alessandrino. Venti deboli. Mar ligure quasi calmo o poco mosso.

Previsioni meteo per la Liguria per sabato 29 ottobre 2022

Anticiclone ben saldo sulle regioni di Nord-Ovest, garanzia di tempo stabile e soleggiato. Clima molto mite per il periodo, massime comprese tra 22 e 25 gradi, anche superiori sulla Liguria. Venti deboli. Mar ligure quasi calmo o poco mosso.

Previsioni meteo per la Liguria per domenica 30 ottobre 2022

Anticiclone africano continua a garantire tempo stabile e soleggiato seppur con qualche velatura di passaggio. Nottetempo e al mattino foschie dense e banchi di nebbia sulle aree di bassa pianura, in diradamento entro mezzogiorno. Temperature stazionarie, clima molto mite per il periodo, temperature massime prossime ai 25 gradi in pianura. Venti deboli.