Meteo Liguria, le previsioni per il weekend. Sabato con bollino giallo per il caldo

Le previsioni degli esperti di 3BMeteo per il fine settimana tra sabato 29 e domenica 30 giugno 2024, con la tendenza anche per lunedì 1 luglio. Continua il periodo all'insegna della variabilità.

Previsioni meteo Liguria sabato 29 giugno 2024

Sabato 29 giugno a Genova cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperature tra la minima di 23 e la massima di 32°C, mare quasi caldo e venti al mattino deboli e al pomeriggio assenti. Situazione simile anche sulla costa di levante e nell'interno, a ponente nubi sparse e schiarite. Attenzione comunque al caldo, bollino giallo per tutta la giornata, qui i consigli del Comune.

Sabato 29 giugno bollino giallo per il caldo

Previsioni meteo Liguria domenica 30 giugno 2024

Domenica 30 giugno a Genova peggioramento con cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, poi graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, in calo le temperature comprese tra i 21 e i 24°C. Nessuna allerta per le ondate di calore, bollino verde. Venti moderati e mare poco mosso. Situazione simile sulla costa di ponente, le piogge potrebbero durare invece anche nel pomeriggio a levante, in assorbimento verso la sera. Nell'interno, sull'Appennino, cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani.

Previsioni meteo Liguria lunedì 1 luglio 2024

A Genova lunedì variabile con nubi e schiarite, temperature tra i 19 e i 24°C. Venti moderati e mare mosso. Situazione simile sulla costa di ponente, meno nuvole su quella di levante. Nell'interno sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp