Meteo Liguria: pioggia in arrivo, ecco dove e quando

Il caldo da bollino rosso a Genova sembra ormai alle spalle e nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche pioggia sulla Liguria. Per fortuna non dovremmo assistere alle scene che si sono viste nelle altre regioni del nord, con violenti temporali e allagamenti, ma l'elevata temperatura del mare, in caso di passaggio di aria più fredda, potrebbe dare vita a piogge piuttosto forti.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 28 luglio 2022

Instabilità pomeridiana associata a possibili rovesci o temporali al più moderati sui rilievi alpini e appenninici. Temperature e valori di umidità in calo, condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC in particolare nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 29 luglio 2022

Instabilità pomeridiana associata a possibili rovesci o temporali al più moderati sui rilievi alpini e appenninici. Condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC in particolare nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 30 luglio 2022

Al transito di una perturbazione sarà associata diffusa instabilità con possibili rovesci o temporali moderati o localmente forti su tutta la regione. Condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC in particolare nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate. Seguire i prossimi aggiornamenti.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Previsioni Liguria 3bmeteo

Giovedì. Giornata per lo più stabile e soleggiata, a tratti nuvolosa solamente sulla Riviera ligure fino al mattino. Nel corso del pomeriggio-sera temporali sparsi dapprima sulle Alpi e in possibile sconfinamento serale alle vicine pianure. Clima caldo e afoso, massime sui 32-34°C in Valpadana. Venti deboli.

Venerdì. Un nuovo impulso instabile si avvicina da Ovest, favorendo rovesci e temporali sparsi già al mattino sui settori settentrionali. In pianura padana una prima fase asciutta ma con la tendenza a fenomeni in arrivo tra pomeriggio e sera. Solo lambita la Liguria, con qualche temporale che scivolerà sulle zone più interne mentre la costa dovrebbe rimanere ai margini. Clima caldo e afoso.

Sabato. L'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera centrale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sulla Riviera di levante nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Domenica. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4250 metri. Mar Ligure di Ponente da quasi calmo a mosso; Mar Ligure di Levante da quasi calmo a poco mosso.