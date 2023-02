Meteo Liguria, le previsioni del weekend con rischio pioggia e neve

In attesa dell'annunciato calo termico e del possibile ritorno della neve, anche questa mattina, 24 febbraio 2023, nubi diffuse su tutta la regione con qualche precipitazione a Ponente (dalla mezzanotte 5 millimetri a Savona Istituto Nautico); i venti sono deboli, prevalentemente meridionali mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura dell'acqua di 14 gradi.

Nella notte valore minimo di -1.7 gradi a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) mentre alle ore 10.30 la rete Omirl segnala come valore più alto fin qui raggiunto 15.8 gradi, sempre a Poggio Fearza

Previsioni meteo Liguria venerdì 24 febbraio 2023

Il rinforzo dei venti umidi marittimi favorisce la formazione di piogge e rovesci sparsi, di intensità al più moderata in estensione dai settori centrali al Levante. Venti localmente forti (40-50 km/h) da Sud/Sud-Est su BC e rilievi di DE

Previsioni meteo Liguria sabato 25 febbraio 2023

Residui rovesci sparsi nelle prime ore della notte su C in esaurimento. Venti localmente forti (40-50 km/h) sui crinali di C.

Previsioni meteo Liguria domenica 26 febbraio 2023

L'arrivo di aria artica determina la formazione di un minimo al largo della Costa Azzurra la cui posizione è ancora incerta. Piogge sparse e rovesci al più moderati alternati a periodi asciutti. Possibili deboli nevicate oltre 500-600 m in calo fino a fondovalle nelle zone interne. Venti di tramontana in rinforzo con raffiche fino a burrasca (70-80 km/h) localmente di burrasca forte sui crinali. Temperature in deciso calo con condizioni di disagio fisiologico per freddo. Vista l'incertezza si consiglia di seguire gli aggiornamenti.

La suddivisione in zone del territorio regionale