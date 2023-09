Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Dopo una settimana caratterizzata da un'allerta meteo dietro l'altra, anche questo sabato non è esente da precipitazioni sulla nostra regione. Ma si tratta delle ultime ore perturbate in quanto l'ultima settimana di settembre dovrebbe vedere ampi spazi di sereno. Di seguito il bollettino di Arpal, emesso sabato 23 settembre.

Previsioni meteo Liguria sabato 23 settembre 2023

L'arrivo di aria fredda in quota, legato al transito della saccatura atlantica, favorisce una recrudescenza dei fenomeni con una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Fenomeni a macchia di leopardo con possibili grandinate di piccole dimensioni, localmente abbondanti. Possibili colpi di vento. Mare molto mosso, localmente agitato su estremo levante per onda formata di libeccio (6-7 sec.), in calo. Venti moderati, localmente forti (40-50 km/h), in generale rotazione dai quadranti settentrionali su AB con locali rinforzi.

Previsioni meteo Liguria domenica 24 settembre 2023

Nella notte e fino alle prime ore del mattino venti moderati, localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali, in successiva attenuazione.

Nulla da segnalare invece per quanto riguarda la giornata di lunedì. Anche quelle a seguire non dovrebbero presentare criticità.

La suddivisione in zone del territorio regionale