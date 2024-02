Meteo, Arpal: "Possibili grandinate e temporali nella notte"

Come anticipato domenica e ribadito mercoledì, interesserà la Liguria fino a venerdì 23 febbraio 2024 il passaggio perturbato, che sta portando piogge su tutta la regione, in progressiva intensificazione; sabato residua instabilità post-frontale causata da aria fredda in quota.

Nessuna allerta, ma nell'odierno bollettino di vigilanza non è esclusa per questa notte la possibilità di qualche isolata grandinata o temporale, localmente forte. Nelle prossime ore inoltre sono attesi venti di burrasca dai quadranti meridionali fino a 60-70 km orari e una mareggiata sul centro e sul ponente ligure.

Venerdì 23 febbraio piogge diffuse al mattino anche con carattere di rovescio e poi lento miglioramento, sabato residua instabilità con isolati piovaschi.

Previsioni meteo Liguria giovedì 22 febbraio 2024

Peggioramento generale con piogge diffuse sul Centro-Levante, in graduale estensione a Ponente, e cumulate significative su BC e fino a elevate su E. Venti di burrasca (60- 70 km/h) meridionali su tutta la regione,

con raffiche superiori sui crinali e capi costieri esposti. Moto ondoso in aumento con mareggiata a fine giornata su AB e mare localmente agitato su C per onda da Sud/Sud-Ovest (periodo fino a 6 s).

Previsioni meteo Liguria venerdì 23 febbraio 2024

Maltempo al mattino con piogge diffuse su tutta la regione, a carattere di rovescio moderato o puntualmente forte su BCE, e cumulate elevate su CE, significative su B. Bassa probabilità di temporali forti su BCE in questa fase. Al pomeriggio miglioramento, con bassa probabilità di fenomeni forti anche su AD associati a instabilità post-frontale. Venti di burrasca (60-70 km/h) meridionali su BCE, forti (50-60 km/h) meridionali su A, con raffiche superiori su crinali e capi esposti. Mareggiata per onda lunga da Sud-Ovest (periodo fino a 8 s).

Previsioni meteo Liguria sabato 24 febbraio 2024

Instabilità nel corso della giornata associata a possibili rovesci o temporali al più moderati su BCE. Venti forti (50-60 km/h) meridionali su ABCE, con raffiche localmente superiori su crinali e capi costieri esposti. Nella notte mareggiata su BC e mare localmente agitato su A per onda da Sud-Ovest, in scaduta nel corso della giornata.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

