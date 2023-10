Meteo Liguria: breve pausa dal maltempo, poi nuovo deciso peggioramento

Un temporale ha colpito nella mattinata di sabato 21 ottobre 2023 la parte più estrema dello spezzino, causando alcuni allagamenti localizzati e frane. La situazione sta tornando alla normalità. Si tratta degli effetti di una residua instabilità, come indicato dall'avviso emanato da Arpal.

Permane una bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La situazione è costantemente monitorata dai funzionari del Centro Meteo e dalla sala operativa regionale.

Per la giornata di oggi permangono condizioni di instabilità sul centro levante, in lenta attenuazione nel pomeriggio con fenomeni residui. Per domenica previste condizioni di generale stabilità. Da lunedì deciso peggioramento dalla serata con pioggia e temporali, non si escludono fenomeni forti.

Previsioni meteo Liguria sabato 21 ottobre 2023

Condizioni di instabilità sul centro-Levante della regione (zone BCE) in lenta attenuazione nel pomeriggio con fenomeni forti e localmente persistenti. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Mare agitato su C in scaduta, venti forti da SudOvest sui capi di A la sera.

Previsioni meteo Liguria domenica 22 ottobre 2023

Venti a tratti forti da Sud-Ovest sui capi esposti di A.

Previsioni meteo Liguria lunedì 23 ottobre 2023

Deciso peggioramento in serata con piogge e temporali; non si escludono fenomeni forti, seguire gli aggiornamenti. Venti da Nord forti e rafficati su ABD.

La suddivisione in zone del territorio regionale