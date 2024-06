Meteo Liguria, le previsioni per il weekend

Le previsioni degli esperti di 3BMeteo per il fine settimana tra sabato 22 e domenica 23 giugno 2024, con la tendenza anche per lunedì 24 giugno. Continua il periodo all'insegna della variabilità.

Previsioni meteo Liguria venerdì 21 giugno 2024

A Genova cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperature tra i 21 e i 27°C. Sulla Liguria andrà a rinforzarsi l'alta pressione con ampi rasserenamenti in serata sulla costa.

Previsioni meteo Liguria sabato 22 giugno 2024

Sabato 22 giugno a Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata con temperature comprese tra la minima di 22 e la massima di 25°C. Sul resto della Liguria: a ponente sulla costa cieli inizialmente parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; a levante tempo variabile con schiarite al pomeriggio. Nubi in aumento, invece, nell'interno, possibili piogge sulle Alpi e variabilità sull'Appennino.

Previsioni meteo Liguria domenica 23 giugno 2024

A Genova domenica con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio e schiarite in serata. Temperature comprese tra i 18 e i 26°C. Possibili piogge anche sulla costa di ponente, ma al pomeriggio, a levante invece cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Nell'interno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera.

Previsioni meteo Liguria lunedì 24 giugno 2024

Lunedì ancora cieli nuvolosi con piogge a Genova (più abbondanti al pomeriggio) con tendenza ai rasserenamenti in serata e temperature comprese tra i 20 e i 26°C. Situazione simile anche sulla costa, sia a ponente che a levante, mentre nell'interno piogge e rovesci sono previsti al mattino, con tendenza al miglioramento nel pomeriggio.

