Meteo Liguria, le previsioni per il ponte di San Giovanni

Come anticipato, ponte di San Giovanni con il maltempo in Liguria. Giornata di sabato tutto sommato discreta con temperature di poco sopra i 20° e venti intorno ai venti nodi dai quadranti meridionali. Ultime ore prima di un peggioramento, che dovrebbe protrarsi fino a martedì compreso. Di seguito il bollettino odierno di Arpal.

Previsioni meteo Liguria sabato 22 giugno 2024

Dalla tarda sera possibili locali temporali nell'interno e sui rilievi con bassa probabilità di fenomeni forti su DE e sui rilievi di A (possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, possibili piccoli smottamenti). Venti meridionali moderati con rinforzi intorno ai 40-50km/h, in particolare sul centro della regione. In tarda sera ingresso di venti settentrionali moderati con locali raffiche. Mare in aumento fino a molto mosso.

Previsioni meteo Liguria domenica 23 giugno 2024

Tempo perturbato e instabile: precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale o rovescio, con bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone (possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, locali downburst, grandine e fulmini, possibili piccoli smottamenti. Si ricordano le misure di autoprotezione). Cumulate significative su CE. Venti settentrionali anche rafficati fino a burrasca su AB, forti su D, tra moderati e forti altrove. Mare molto mosso su C in scaduta.

Previsioni meteo Liguria lunedì 24 giugno 2024

Permane maltempo con precipitazioni diffuse su tutta la regione e cumulate significative su BCDE. Possibili locali rovesci o temporali anche moderati, in particolare sul Levante. Venti settentrionali di intensità forte, anche rafficati, su tutte le zone.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

