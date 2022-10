Meteo Liguria, confermato l'arrivo della pioggia

Il bollettino di oggi, giovedì 20 ottobre 2022, di Arpal conferma l'arrivo di piogge sulla Liguria. "Il cielo si va 'sporcando' a Ponente dove sono comparse le prime nubi alte mentre altrove il cielo è ancora sereno o poco nuvoloso; i venti sono generalmente settentrionali, deboli, solo localmente moderati mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso", spiegano da Arpal.

Nella notte temperature minima di 3.1 a Cabanne (Rezzoaglio, Genova) mentre alle ore 11 la temperatura massima fin qui segnalata dalla rete Omirl è quella di Framura (La Spezia) con 26.5.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 21 ottobre 2022

Infiltrazioni di aria umida ed instabile atlantica determinano un peggioramento con piogge e rovesci sparsi, generalmente moderati. Non è esclusa tuttavia una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone, soprattutto a partire dal pomeriggio. Nel corso della giornata graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali con raffiche fino a 50-60 km/h su BC, in particolare sui rilievi dove non si escludono valori anche più elevati.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 22 ottobre 2022

Fino a metà giornata rovesci e temporali sparsi con una bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti forti meridionali su ABC e rilievi di DE con raffiche fino a 50-60 km/h e localmente anche maggiori.

La suddivisione in zone del territorio regionale