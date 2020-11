Meteo Liguria: weekend soleggiato, ma con assaggio d'inverno

Anche il fine settimana del 21 e 22 novembre dovrebbe essere all'insegna del sole su Genova, come per tutta la settimana, ma con temperature più rigide. «Tra giovedì e venerdì un fronte nord-atlantico tenterà di bucare l'anticiclone - fanno sapere da 3bmeteo - ma non riuscirà a portare piogge organizzate sull'angolo nord-occidentale italiano, data la sua traiettoria, tuttavia porterà aria più fredda e un generale calo delle temperature».

«Aria fredda di diretta estrazione artica raggiungerà l'Italia tra venerdì e sabato e, sebbene si tratterà di una toccata e fuga di pochi giorni, darà vita a un vortice ciclonico sul Tirreno – conferma il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara –. Ci attendiamo dunque una fase di maltempo che riguarderà essenzialmente il Centrosud con piogge e temporali anche di forte intensità. Il Nord invece rimarrà ai margini dell’azione ciclonica, per un weekend sostanzialmente assolato».

«L’arrivo dell’aria fredda - prosegue Ferrara - favorirà un netto calo delle temperature tra venerdì e sabato su gran parte d’Italia, ma in particolare al Nord, lungo il versante adriatico e in generale in montagna, dove si perderanno anche oltre 8-10°C rispetto ai giorni scorsi. La neve tornerà così ad imbiancare l’Appennino fino alle quote medie, ma tratti anche sotto i 900-1000m su quello centrale. Qualche fiocco di neve pure sulle Alpi orientali dagli 800-1200m giovedì notte, ma poca cosa».

«Il passaggio del vortice ciclonico sarà inoltre causa di un sensibile rinforzo dei venti tra venerdì e sabato, dapprima di Tramontana e Ponente, poi di Bora e Grecale un po' su tutta Italia, con raffiche anche di 90-100km/h in particolare su Tirreno, Sardegna e Sicilia; bora forte sull’alto Adriatico. Non si escludono locali danni e disagi, specie al Centrosud e in generale in montagna. I mari saranno agitati con possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole minori», concludono da 3bmeteo.