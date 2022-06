Meteo Liguria, le previsioni per la settimana: ancora caldo intenso

Sarà ancora una settimana di caldo intenso, quella che parte lunedì 20 giugno: secondo le ultime previsioni di 3bMeteo, la massa d'aria rovente che ha portato temperature oltre i 40 gradi su Spagna e Francia, si sposta gradualmente sull'Italia.

E dunque ancora caldo e sole anche in Liguria. Durerà? È presto per dirlo, forse nel weekend si potrebbe assistere al passaggio di un fronte atlantico che potrebbe portare un calo termico più apprezzabile, ma la tendenza è da confermare.

Ovviamente i modelli sono in evoluzione, in ogni caso la giornata di lunedì vedrà sole pressoché ovunque, e per quanto riguarda la tendenza, martedì il caldo aumenterà e mercoledì e giovedì non saranno troppo diversi. Si prospetta insomma un'altra settimana di temperature alte.