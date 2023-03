Meteo Liguria: settimana dai due volti, le previsioni

La nuova settimana si aprirà all'insegna di una nuova rimonta anticiconica con tempo in prevalenza soleggiato: non si intravedono almeno nel medio termine preziose piogge, che potrebbero alleviare almeno in parte la siccità. Transiterà nella seconda parte di settimana un rapido fronte atlantico - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com -, che però non porterà fenomeni significativi. Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare con valori massimi prossimi ai 20 gradi nel corso della settimana.

Previsioni meteo Liguria lunedì 20 marzo 2023

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1900 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 21 marzo 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 22 marzo 2023

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 23 marzo 2023

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3100 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 24 marzo 2023

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con banchi di nebbia in formazione dalla sera; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3000 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.