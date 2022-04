Meteo Liguria, perturbazione atlantica in arrivo con pioggia e vento

"Dall'Atlantico una depressione sta per scavarsi sul Mediterraneo a partire dai settori occidentali e nel corso della settimana avanzerà verso est, pilotando una perturbazione, che raggiungerà anche la Liguria". Lo spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Sulla nostra regione il tempo è destinato quindi a deteriorarsi, favorendo però ben presto il ritorno delle piogge che culmineranno nella giornata di giovedì 21 aprile, divenendo via via più intense. Saranno inoltre accompagnate da tesi venti di Tramontana scura, in temporanea attenuazione venerdì. E nel prossimo weekend nuova perturbazione in arrivo, forse anche intensa.

Previsioni meteo Genova

La nuvolosità andrà aumentando parzialmente nel corso di mercoledì, anche se non saranno attese precipitazioni e le temperature massime toccheranno i 18°C. Giovedì sarà una giornata nuvolosa, caratterizzata anche dall'arrivo di qualche pioggia, che diverrà più frequente in serata, a carattere di rovescio. Diminuiranno leggermente le temperature massime, non oltre i 16/17°C. Venerdì giornata nuvolosa e piovosa con fenomeni più frequenti nelle prime ore del giorno, in attesa di una nuova fase perturbata sabato con piogge anche intense.

Previsioni meteo Savona

La nuvolosità andrà aumentando nel corso di mercoledì, anche con qualche debole pioggia intermittente in giornata e le temperature massime che toccheranno i 18°C. Giovedì sarà una giornata nuvolosa, caratterizzata anche dalla presenza di piogge che diverranno più frequenti tra il pomeriggio e la serata, a carattere di rovescio. Diminuiranno le temperature massime, non oltre i 13°C. Venerdì giornata nuvolosa e piovosa con fenomeni più frequenti nelle prime ore del giorno, in attesa di una nuova fase perturbata sabato con piogge anche intense.