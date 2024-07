Caldo e afa, ma anche temporali sparsi: le previsioni per il weekend

Una buona notizia e un'altra meno per quanto riguarda il caldo a Genova. Sabato 20 luglio 2024 non sarà una giornata da bollino arancione, come previsto fino a ieri, ma giallo. L'aspetto meno confortante riguarda domenica, quando avremo ancora bollino giallo.

Sabato ci attende comunque una temperatura alle ore 14 prossima ai 30 gradi, 29 per la precisione, ma ne percepiremo 34. Domenica un grado in meno sia per quanto riguarda la temperatura reale, che per quella percepita. Di seguito il bollettino di Arpal con le previsioni per il weekend.

Previsioni meteo Liguria venerdì 19 luglio 2024

Un rapido disturbo in quota determina un aumento dell'instabilità dalle ore centrali con possibili temporali sparsi nell'interno specie tra A e D e sui rilievi appenninici. In serata possibili fenomeni su C anche in prossimità della costa. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Diffuso disagio fisiologico per caldo afoso in particolare nei centri urbani e nelle valli poco ventilate, anche moderato su C.

Previsioni meteo Liguria sabato 20 luglio 2024

Possibile residua instabilità notturna su C in rapido esaurimento. Nelle ore centrali e pomeridiane possibili isolati rovesci o temporali al più moderati sui rilievi alpini e appenninici. Diffuso disagio fisiologico per caldo afoso in particolare nei centri urbani e nelle valli poco ventilate, anche moderato su C.

Previsioni meteo Liguria domenica 21 luglio 2024

L'arrivo di una saccatura dalla Francia determina un aumento dell'instabilità dalle ore centrali con possibili rovesci e temporali sparsi anche moderati, più probabili inizialmente su ABD in possibile estensione serale alle altre zone. Fenomeni in probabile allontanamento verso il mare nella tarda serata e nella notte. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) specie sui rilievi, in rotazione serale dai quadranti settentrionali. Persistono condizioni di disagio fisiologico per caldo su C, temperature in calo dalla sera.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

