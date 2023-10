Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Arpal conferma la chiusura dell'allerta arancione su tutta la Liguria alle 15 di oggi, venerdì 20 ottobre. La giornata proseguirà in allerta gialla con orari diversificati in base alle zone e ai bacini. Per sabato 21 ottobre bassa probabilità di temporali forti sul centro-levante.

La fase più intensa della fase perturbata, che sta interessando anche la nostra regione, sta lasciando la Liguria, ma questo non vuol dire che cesseranno i fenomeni meteo cui prestare attenzione. Due le tipologie di eventi che hanno determinato l’allerta:

le piogge diffuse, previste e cadute soprattutto sul ponente ligure, con un benefico apporto diffuso in molte località di oltre 100 mm (massima alle 13.00 a Verdeggia – IM, con 167 mm/24 ore) su un territorio affetto da grave siccità.

i temporali, che si sono sviluppati in maniera organizzata da ponente a levante, riversando grandi quantitativi di pioggia soprattutto in mare, accesi da raffiche di vento che hanno superato i 160 km/h e aumentato le temperature di 8-10°C nel giro di un paio di ore.

L'aggiornamento di fine mattinata conferma gli scenari delineati ieri, con chiusura dell'arancione per temporali e piogge diffuse alle ore 15, modificando poi gli orari delle gialle, diversificandoli così in base a quanto già successo e a quanto previsto:

Zona A: Gialla dalle 15 alle 18, bacini medi e grandi.

Zona B: Verde dalle 15.

Zona C: Gialla dalle 15 alle 24, bacini piccoli e medi; Gialla dalle 14 alle 18 sui bacini grandi.

Zona D: Verde dalle 15.

Zona E: Gialla dalle 15 alle 18, bacini medi e grandi.

Sabato giornata all'insegna della variabilità, dove permane una bassa probabilità di temporali forti: non vuol dire che ci sarà ovunque il sole, ma che localmente si potranno avere precipitazioni anche intense, soprattutto sul territorio di Genova e La Spezia.

Il fronte atlantico ha determinato rovesci e temporali sparsi con cumulate nelle ultime 12 ore di circa 150 mm a Verdeggia (nel comune di Triora) e circa 130 mm a Mallare. Le precipitazioni hanno avuto anche un carattere temporalesco, con 9 mm in 5 minuti a Rocchetta Nervina, 11 mm in 5 minuti a Giacopiane Diga e 9.4 mm a Urbe Vara Superiore. 19.6 mm in 15 minuti a Mattarana (comune di Carrodano).

Nelle prossime ore si attendono ancora precipitazioni post frontali a cui saranno associati rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, soprattutto a Levante, dove insisteranno, con brevi pause, fino a domani pomeriggio.

Venti ancora forti di libeccio con raffiche intorno ai 60/70 km/h, con valori maggiori sui rilievi (maggiori di 100 km/h). Mare ancora agitato con onda formata da sud-ovest e periodo 7-8 secondi e mareggiate su tutte le coste esposte. Un temporaneo calo del moto ondoso è atteso nella mattinata di sabato, ma già a partire dalle prime ore del pomeriggio un nuovo impulso di sud-ovest determinerà un nuovo aumento.

Previsioni meteo Liguria venerdì 20 ottobre 2023

Il passaggio di una perturbazione porta piogge e temporali forti anche a carattere organizzato su tutte le zone fino alle ore centrali della giornata. Dal pomeriggio fenomeni residui con alta probabilità di episodi forti su C, bassa su ABDE. Le cumulate di pioggia risulteranno a fine evento significative su CE. Venti 60-80km/h con raffiche di burrasca forte, ben oltre i 100km/h sui crinali. Mareggiata di Libeccio anche intensa su tutte le coste.

Previsioni meteo Liguria sabato 21 ottobre 2023

Precipitazioni diffuse su CE e parte orientale di B di intensità debole o a tratti moderata con cumulate significative su C accompagnate da rovesci e temporali di intensità anche forte. Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. Venti da Sud 50-60km/h anche rafficati al mattino sui crinali di tutte le zone e la sera da SudOvest sui capi esposti di A. Mareggiata di Libeccio in scaduta in mattinata e nuovo aumento del moto ondoso fino ad agitato su C, localmente agitato sui tratti esposti di AB la sera.

Previsioni meteo Liguria domenica 22 ottobre 2023

Nulla da segnalare

La suddivisione in zone del territorio regionale