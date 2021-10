Meteo Liguria, rapido peggioramento in arrivo

"Correnti di origine atlantica decisamente più instabili sono pronte a fare ingresso sul Mediterraneo, interessando l'Italia nelle prossime ore". Così Federico Brescia di 3bmeteo.com.

"Sulla Liguria si potrà osservare già dalla giornata di mercoledì un graduale aumento della nuvolosità, seppur ancora in un contesto piuttosto asciutto, tranne sulle aree centrali della regione dove sono previste le prime deboli pioviggini - prosegue Brescia -. Ma è nella giornata di giovedì che si vedranno i maggiori effetti di questo peggioramento. Le piogge interesseranno prevalentemente il genovesato, il Tigullio e lo spezzino più le relative aree interne, con accumuli fino a 30-50mm, più asciutto con anche delle finestre di sole sulla riviera di Ponente".

"Netto miglioramento delle condizioni meteo da venerdì mattina, in vista di un weekend stabile e asciutto - spiega ancora l'esperto di 3bmeteo -. Le temperature non subiranno grosse variazioni. Attenzione al forte vento da Sud-Sudovest nella giornata di giovedì, raffiche fino a 50-60km/h sui crinali appenninici e in mare aperto dove il moto ondoso sarà in aumento a molto mosso".

"Su Genova le condizioni meteo nei prossimi giorni saranno caratterizzate da un veloce peggioramento atteso tra mercoledì e soprattutto giovedì che porterà un netto aumento della nuvolosità e anche delle piogge di debole o moderata intensità sul capoluogo - conclude Brescia -. Fenomeni più persistenti sulle aree interne e orientali della provincia. Vento teso da Sud, fino a 30-40km/h, e moto ondoso in aumento a molto mosso nella giornata di giovedì. Nel fine settimana tempo stabile, con i cieli che risulteranno poco nuvolosi. Temperature nel complesso stazionarie, con minime tra 14 e 16°C e massime tra 18 e 22°C".