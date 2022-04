Meteo Liguria: possibile neve sopra i 200 metri, mareggiata a levante

Dopo settimane asciutte, è tornata la pioggia sulla Liguria. Diamo dunque uno sguardo alle previsioni meteo per il primo fine settimana di aprile. Di seguito il bollettino, diffuso da Arpal nella tarda mattinata di venerdì 1 aprile 2022. Emesso l’avviso meteorologico per mareggiata intensa per la giornata di sabato 2 aprile per il levante regionale (zona C).

Già dalla notte, infatti, è previsto mare agitato su AB, molto agitato su C con mareggiate per onda lunga di libeccio, intense su C (periodo 8-9 secondi su AB, 9-10 su C); mare in scaduta dal mattino con residue mareggiate su C, poi molto mosso.

Saranno, comunque, due giornate all'insegna dell'instabilità quelle di oggi e domani, sulla Liguria. Oggi venerdì 1 aprile, l'ingresso di un nucleo freddo in quota comporta condizioni d'instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi con bassa probabilità di fenomeni forti anche associati a colpi di vento e grandinate; saranno possibili anche mareggiate su tutte le coste e avremo venti forti meridionali.

Domani, sabato 2 aprile, un profondo minimo sul mar Ligure manterrà condizioni d'instabilità con possibili rovesci/temporali sparsi fino a moderati con quota neve localmente in discesa a 200-300 metri su C, a fondovalle su E. Previsti anche venti di burrasca da est, sudest su C, forti da nord, nordest su AB, in attenuazione dal pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria di Arpal per venerdì 1 aprile 2022

L'ingresso di un nucleo freddo in quota comporta condizioni d'instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi con bassa probabilità di fenomeni forti anche associati a colpi di vento e grandinate. Rinforzo dei venti da sud, sudovest fino a forti sulle alture di B e C, in serata localmente forti da nordest sui capi di A. Moto ondoso in rapido aumento fino a mare agitato in serata con mareggiate per onda lunga di libeccio (periodo 8-9 s).

Previsioni meteo Liguria di Arpal per sabato 2 aprile 2022

Fino a metà giornata un profondo minimo sul Ligure mantiene condizioni d'instabilità con possibili rovesci/temporali sparsi fino a moderati con quota neve localmente in discesa a 200-300 metri su C, a fondovalle su E. Dalla notte venti di burrasca da est, sudest su C, forti da nord, nordest su AB, in attenuazione dal pomeriggio. Dalla notte mare agitato su AB, molto agitato su C con mareggiate per onda lunga di libeccio, intense su C (periodo 8-9 s su AB, 9-10 su C); mare in scaduta dal mattino con residue mareggiate su C, poi molto mosso.

Previsioni meteo Liguria di Arpal per domenica 3 aprile 2022

Nulla da segnalare.

La suddivisione in zone del territorio regionale