Meteo: temporali e grandine, torna il maltempo sulla Liguria

Lo scorso weekend le spiagge della Liguria sono state prese d'assalto, ma per pensare che sia già estate è presto. Nelle prossime ore potrebbe tornare qualche pioggia e le temperature sono ancora lontane dai picchi estivi. Arpal segnala come minima di oggi -0.8 gradi a Sassello; alle ore 11.10 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 21.7 gradi a Rapallo.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 17 aprile 2024

Venti di tramontana in rinforzo nelle ore serali con raffiche fino a 50-60 km/h su AB, in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali esposti. Mare molto mosso su C per onda lunga da Sud-Ovest.

Previsioni meteo Liguria giovedì 18 aprile 2024

La rapida discesa di aria fredda in quota favorisce, durante le ore pomeridiane, una fase instabile con rovesci e temporali sparsi, soprattutto a Levante, di intensità al più moderata. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da colpi di vento e grandine di piccole dimensioni. Dal pomeriggio rinforzo della ventilazione di tramontana con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h su AB, 50-60 km/h altrove con valori maggiori sui rilievi.

Previsioni meteo Liguria venerdì 19 aprile 2024

Nella notte venti ancora forti dai quadranti settentrionali su tutte le zone in attenuazione in mattinata. Rotazione dai quadranti meridionali e nuovo rinforzo dal pomeriggio fino a 40-50 km/h.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp