Allerta, 3bmeteo: "Condizioni per temporali semi stazionari"

Con il passare delle ore, arrivano conferme sul fatto che questa settimana l'autunno si appresta a mostrare i muscoli, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com. In particolare, per quanto riguarda la nostra regione, un'analisi dettagliata ci viene fornita da Andrea Colombo. Ricordiamo che Arpal, l'agenzia regionale, ha emesso l'allerta gialla per mercoledì.

"Siamo alle porte di un intenso peggioramento, che coinvolgerà tutta Italia, con la Liguria, che risulterà in prima linea per fenomeni anche di una certa intensità", spiega l'esperto di 3bmeteo. Nel dettaglio, dopo il tempo stabile e soleggiato di martedì, condizioni meteo in peggioramento mercoledì: prime pioggerelle in arrivo specie dal pomeriggio, via via più intense in serata sui settori di Levante (genovesato e spezzino).

Tempo perturbato giovedì, con piogge e rovesci diffusi. In questa fase sarà da attenzionare proprio la zona del Levante, dove ci sono le condizioni per la formazione di temporali semi stazionari (a lento movimento), con conseguenti elevati accumuli di pioggia in poco tempo. Da non escludere criticità idrogeologiche tra genovese orientale e spezzino. Questa criticità non è da attendersi su savonese e imperiese.

Venerdì transiterà una vasta e intensa perturbazione atlantica, che favorirà tempo perturbato su tutte le zone, con piogge, rovesci e temporali. Fenomeni, che, per quanto localmente intensi, risulteranno mobili e quindi con minori probabilità di problematiche idrogeologiche.

Attenzione alla ventilazione: proprio nella giornata di venerdì sarà in netto rinforzo tra il pomeriggio e la notte su sabato, con componente di Libeccio. Aumenterà contestualmente il rischio di mareggiate anche corpose sulla costa di centro-levante.

Sabato graduale tendenza a miglioramento nel corso della notte-mattina, con indebolimento anche della ventilazione.