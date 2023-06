Meteo Liguria, in arrivo la prima ondata di caldo africano

Estate al via, torna l'anticiclone. Dopo il susseguirsi di circolazioni cicloniche responsabili nelle ultime settimane di numerosi acquazzoni e temporali, l'anticiclone africano proverà a impossessarsi del Mediterraneo, almeno per qualche giorno, come conferma Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com.

"L'allontanamento verso est - spiega l'esperto - della saccatura di aria fredda in quota, che ha causato la formazione di numerosi rovesci e temporali sulla regione, lascerà spazio a una rimonta anticiclonica nel corso di questo fine settimana. A parte una residua instabilità maggiormente presente sui rilievi nella giornata di venerdì, da sabato splenderà il sole dappertutto, con temperature in graduale ma costante aumento".

All'inizio della prossima settimana si farà sentire anche il caldo. "L'anticiclone porterà con sé anche un carico di aria caldo-umida, con temperature, che nei settori interni saliranno anche oltre i 30°C, mentre sulle coste, complici le brezze di mare, si manterranno su valori leggermente inferiori, ma con alti tassi di umidità".

Previsioni meteo weekend 17 e 18 giugno in Liguria

"Nella giornata di venerdì residua instabilità si manifesterà nelle ore pomeridiane sui rilievi e, localmente, sui settori costieri. Sabato e domenica invece tornerà prepotentemente il sole su tutti i settori, per quello che sarà a tutti gli effetti il primo vero e proprio weekend estivo del 2023. Aumenteranno gradualmente le temperature - continua l'esperto - e si porteranno su valori prossimi ai 30°C, specie nei settori più interni. Al contempo aumenteranno gradualmente anche i tassi di umidità, specie lungo le coste".

La tendenza per la prossima settimana

"Permarranno condizioni di bel tempo sulla Liguria, almeno nella prima metà della settimana. Le temperature si porteranno con ogni probabilità oltre la soglia dei 30°C. Successivamente - conclude Buscemi - sembra possa tornare l'instabilità con fenomeni anche intensi. Ma se ne riparlerà con maggiore certezza e precisione nei prossimi giorni".