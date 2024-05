Meteo Liguria, le previsioni per il weekend

Rovesci e temporali anche di forte intensità sulla Liguria nella giornata di giovedì, in attenuazione serale. A partire da venerdì - spiega Arpal - graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, preludio di un weekend all'insegna di una maggiore stabilità con tempo asciutto. All'inizio della nuova settimana, probabile nuovo peggioramento a causa di un nuovo impulso perturbato atlantico.

Previsioni meteo Liguria giovedì 16 maggio 2024

Spiccata instabilità con rovesci o temporali sparsi anche moderati, più probabili inizialmente su coste e in mare aperto, tendenti a concentrarsi nelle zone interne dalle ore centrali. Residui fenomeni a Levante la sera. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Osservare le norme di autoprotezione. Venti localmente forti (40-50 km/h) dal pomeriggio sui capi di A con mare localmente molto mosso la sera.

Previsioni meteo Liguria venerdì 17 maggio 2024

Nelle prime ore e in mattinata possibili rovesci o isolati temporali fino a moderati su CE e parte orientale di B specie a ridosso dei rilievi per l'insistenza di un flusso umido sudoccidentale. Nelle ore centrali e pomeridiane non si escludono locali rovesci o temporali sui rilievi alpini in movimento verso la pianura. Venti forti (50- 60 km/h) da Sudovest sui capi di A, più localmente altrove e rafficati in particolare su crinali appenninici e versanti padani. Mare molto mosso per onda viva di libeccio, in progressivo calo dal pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria sabato 18 maggio 2024

Nulla da segnalare.

La suddivisione del territorio regionale