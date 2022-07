In arrivo ancora più caldo, patiremo soprattutto alla sera e di notte

Gran caldo in arrivo in Liguria, ben oltre 30°C, almeno fino alla fine della settimana, e clima sempre più afoso. Questo, in sintesi, quello che ci attende nelle prossime ore, secondo quanto spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

L'anticiclone africano è in fase di espansione ed estensione dal Mediterraneo occidentale verso quello centrale e nei prossimi giorni manterrà condizioni di stabilità sulla Liguria, con tempo in prevalenza soleggiato e caldo, salvo alcune eccezioni. Queste saranno rappresentate da addensamenti di tipo marittimo che tra venerdì sera e sabato mattina impegneranno la nostra regione, determinando tra l'altro un incremento del tasso di umidità e di conseguenza anche dell'afa.

Sulle località costiere la combinazione tra caldo, umidità e ventilazione molto debole renderà il clima ancora più difficile da sopportare, per il disagio fisico provocato dall'afa ormai alle stelle. Saranno soprattutto le ore serali e quelle notturne quelle in cui si patirà di più, quando le brezze marine risulteranno assenti. Il caldo potrebbe poi subire un'ulteriore intensificazione dalla prossima settimana, a causa del rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centrale.

Meteo Genova

Venerdì è prevista una giornata soleggiata e calda, con temperature tra i 23°C del primo mattino e i 28°C del pomeriggio. Solo in serata si potrà notare un certo incremento della nuvolosità, per il sopraggiungere di alcuni addensamenti dal mare verso la costa.

Sabato il tempo si manterrà stabile, anche se fino al primo mattino saranno presenti annuvolamenti irregolari che impegneranno la città, innescati da un debole flusso che soffierà dal mare. Le temperature oscilleranno tra i 24°C del primo mattino e i 28°C del pomeriggio, con umidità in aumento e condizioni afose.

Domenica, in un contesto di stabilità atmosferica, le temperature dovrebbero aumentare ancora di qualche grado e le massime raggiungere i 32°C. E con l'inizio della nuova settimana il caldo potrebbe farsi ancora più intenso.