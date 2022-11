Meteo, serie di perturbazioni autunnali sulla Liguria

Con il definitivo smantellamento dell'anticiclone sull'Europa centrale si spalancherà la porta dell'Atlantico e una serie di perturbazioni transiterà nei prossimi giorni sulla Liguria. Porteranno piogge e rovesci, anche se tra un fronte e l'altro si avrà spazio per schiarite, a tratti anche ampie, come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

La prossima perturbazione entrerà in azione già dalle prime ore di mercoledì 16 novembre e determinerà piogge sparse più frequenti sul settore di levante, seguita da schiarite in avanzamento da ponente. Giovedì 17 novembre la giornata comincerà stabile e abbastanza soleggiata, ma con il passare delle ore un nuovo fronte atlantico determinerà la ripresa delle piogge dal pomeriggio, anche con qualche temporale sulle aree orientali della regione.

Venerdì ultimi rovesci nella notte sullo spezzino, poi ampi rasserenamenti faranno la loro comparsa già dal mattino in estensione da ovest a est. Dalle prime ore di sabato l'ennesimo fronte nord atlantico sembra intenzionato a raggiungere la nostra regione, con altre piogge sparse.

Meteo Genova

Mercoledì sarà una giornata inizialmente nuvolosa con qualche debole pioggia, ma dal pomeriggio i fenomeni si esauriranno e subentreranno parziali schiarite. Recupereranno alcuni gradi le temperature diurne, con le massime che oscilleranno intorno ai 17°C. Giovedì parziali schiarite per gran parte della giornata e clima asciutto, in attesa di una nuova perturbazione che in serata determinerà nuove piogge.

I fenomeni si attarderanno fino alla notte su venerdì e saranno seguiti da ampie schiarite già dal mattino, con temperature diurne intorno a 18°C. Sabato possibile nuova perturbazione con qualche pioggia dal pomeriggio e temperature in calo, prima di una domenica più soleggiata.