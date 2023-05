Meteo, confermato l'avviso per vento: le previsioni fino a giovedì

Nella notte e nelle prime ore di questo martedì 16 maggio venti forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte, hanno interessato in particolare le zone interne del Levante regionale. Alle ore 11 i dati della rete Omirl parlano di una velocità media di 110.5 km/h registrata a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con raffica a 162.7 km/h; velocità media a 97.2 km/h al Lago di Giacopiane con raffica a 127.8 km/h, 58.0 km/h a Monte di Mezzo (Santo Stefano d'Aveto) con raffica a 83.8 km/h. In costa raffica massima a Monte Rocchetta (La Spezia) con 70.9 km/h.

Nelle prossime ore è previsto un ulteriore rinforzo dei venti da nord est fino a burrasca forte sul Levante (zona C) con raffiche ben oltre i 100 km/h sui rilievi, da nord, nord est di burrasca sul centro (zona B) e l'entroterra di Levante (zona E) con raffiche oltre 70-80 km/h sui rilievi, forti sul Ponente (zone A, D).

Per mercoledì 17 maggio venti di burrasca fin dalle prime ore della notte, su A, B, C e rilievi di D ed E con raffiche oltre 80-90 km/h sui rilievi, in attenuazione nel corso del pomeriggio e in nuova ripresa serale sul Levante.

Previsioni meteo Liguria martedì 16 maggio 2023

La risalita verso nord della tempesta Minerva richiama un intenso flusso nordorientale sulla Liguria favorendo deboli precipitazioni sparse, più probabili nell'interno di Centro-Levante dove sono possibili rovesci d'intensità al più moderata. Ventilazione in ulteriore rinforzo nelle ore centrali con venti da nordest fino a burrasca forte su C con raffiche ben oltre i 100 km/h sui rilievi, da nord, nordest di burrasca su B ed E con raffiche oltre 70-80 km/h sui rilievi, forti su A e D.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 17 maggio 2023

Fin dalle prime ore della notte nuovo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali fino a burrasca su A, B, C e rilievi di D ed E con raffiche oltre 80-90 km/h sui rilievi, in attenuazione nel corso del pomeriggio e in nuova ripresa serale sul Levante.

Previsioni meteo Liguria giovedì 18 maggio 2023

Nuovo rinforzo dei venti da nord, nordovest sul savonese fino a localmente forti sui rilievi e allo sbocco delle valli.

La suddivisione in zone del territorio regionale