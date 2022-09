Meteo Liguria: prove di autunno, il caldo ha le ore contate

La Liguria, come il resto d'Italia, sarà interessata in questa settimana da un'ultima fiammata africana degna di nota. A differenza delle altre regioni però le temperature resteranno in gran parte comprese tra 26 e 29°C a causa di un ventilazione meridionale sostenuta e di un cielo spesso nuvoloso. A spiegarlo è Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Ancora tanto sole martedì, ma tra mercoledì e venerdì molte nubi e anche qualche isolato temporale si faranno vedere sulla regione. Le aree che avranno più chance di vedere dei fenomeni saranno quelle del centro e del levante, quindi genovesato, Tigullio e spezzino, in particolare tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina.

Da sabato è atteso un netto cambiamento meteo con l'arrivo della prima aria fresca, quasi fredda, da est, che porterà un deciso calo termico. La ventilazione si disporrà dai quadranti settentrionali nel weekend, quindi vento forte di Tramontana ma nonostante ciò sarà sempre possibile qualche rovescio improvviso. Questa è ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme, pertanto vi invitiamo a restare aggiornati sul sito o sulla app di 3bmeteo.

Meteo Genova

Martedì: cielo sereno o velato, temperatura massima tra 25 e 27°C. Mercoledì 14: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, possibili temporali isolati tra il pomeriggio e la sera. Temperature massime tra 24 e 26°C. Caldo umido. Giovedì 15: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili temporali al mattino. Temperature massime tra 25 e 27°C, caldo umido.