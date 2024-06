Meteo Liguria, le previsioni per il weekend

Le previsioni degli esperti di 3BMeteo per il fine settimana tra sabato 15 e domenica 16 giugno 2024, con la tendenza anche per lunedì 17 giugno. Continua il periodo all'insegna della variabilità.

Previsioni meteo Liguria venerdì 14 giugno 2024

A Genova cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, temperature comprese tra i 18 e i 21°C. Situazione simile sul resto della Liguria, nubi sparse alternate a schiarite sia a levante che a ponente sulla costa; deboli piogge dal pomeriggio nell'entroterra.

Previsioni meteo Liguria sabato 15 giugno 2024

Sabato 15 giugno 2024 giornata in prevalenza poco nuvolosa a Genova: nubi sparse al mattino, schiarite e tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, con temperature comprese tra i 19 e i 23°C. Sul resto della Liguria: sulla Riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; a levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria domenica 16 giugno 2024

Domenica 16 giugno giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio a Genova, temperature comprese tra i 18 e i 24°C. Nubi sparse alternate a schiarite anche a ponente sulla costa; a levante e sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi.

Previsioni meteo Liguria lunedì 17 giugno 2024

Lunedì 17 giugno a Genova giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, temperature comprese tra i 19 e i 24°C. Sul resto della Liguria situazione simile sia sulla costa che nell'interno.

