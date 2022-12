Meteo Liguria, breve tregua poi "precipitazioni significative"

Dicembre sta rispettando le previsioni meteo. Breve tregua per quanto riguarda le precipitazioni, ma il vento continuerà a soffiare forte sulla Liguria fino a giovedì 15 dicembre quando è atteso il passaggio di una nuova perturbazione, come si legge nel bollettino, diramato da Arpal martedì 13 dicembre.

Previsioni meteo Liguria martedì 13 dicembre 2022

Deboli precipitazioni sparse residue, anche a carattere di spolverata nevosa nelle zone interne, in esaurimento nel pomeriggio. Venti settentrionali fino a forti (50-60 km/h), localmente rafficati su parte orientale di A e B; moderati, localmente forti. Diffuso disagio fisiologico per freddo.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 14 dicembre 2022

Persistono venti settentrionali fino a forti (50-60 km/h), localmente rafficati, in progressiva attenuazione nel corso del pomeriggio/sera. Mare in aumento a molto mosso in tarda sera per onda lunga di libeccio. Permangono condizioni di disagio fisiologico per freddo, più spiccate nelle prime ore.

Previsioni meteo Liguria giovedì 15 dicembre 2022

Il passaggio di una nuova perturbazione determina precipitazioni in intensificazione nel corso della giornata, più persistenti sul Centro-Levante con cumulate significative su BCDE. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso anche a quote basse sulla zona D; non si escludono possibili locali fenomeni di gelicidio sui versanti padani (zone DE). Venti settentrionali forti rafficati (60-80 km/h) su AB, fino a forti meridionali su C. Mare molto mosso, onda lunga di

libeccio in mattinata.

La suddivisione in zone del territorio regionale