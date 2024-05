Meteo Liguria: anticiclone in declino, tornano piogge e temporali

Come anticipato, non sarà una settimana all'insegna del bel tempo sulla Liguria. Per i dettagli ci affidiamo a Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

"L'anticiclone che ha favorito condizioni di stabilità fino a buona parte del weekend - spiega l'esperto - è in fase di declino e permette infiltrazioni di correnti umide occidentali, al cui interno si muoverà un fronte che nel corso di martedì raggiungerà la Liguria a partire da ovest".

"Entro la sera - prosegue Badellino - assisteremo infatti a un certo peggioramento, con qualche pioggia in arrivo sulla riviera di Ponente. Mercoledì il fronte transiterà sulla nostra regione, determinando tempo diffusamente instabile con piogge e rovesci sin dalle prime ore della giornata, più frequenti sull'imperiese, un po' meno sull'area di Genova, dove gli accumuli pluviometrici oscilleranno intorno ai 10/20mm".

"Tra il pomeriggio e la sera il fronte sfilerà verso est e dai settori occidentali subentreranno parziali schiarite. Ma una nuova perturbazione - continua Badellino - giungerà giovedì mattina a partire dal ponente, con piogge e temporali in veloce propagazione a genovese e spezzino, in esaurimento la sera da ovest".

"Nuovi impulsi temporaleschi sono attesi anche nei giorni successivi, seppur alternati a pause più asciutte con schiarite, probabilmente fino alla fine della settimana", concludono da 3bmeteo.