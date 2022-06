Meteo Liguria: nuova fiammata africana con punte di 35°C, poi possibile peggioramento

"L'alta pressione africana sembra non voler abbandonare il nostro Paese, e a parte qualche break temporalesco, l'Italia si trova quasi sempre sopra la media termica del periodo con molte zone costrette ad affrontare una condizione di siccità grave". Lo spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com.

In questa nuova settimana lo scenario non cambierà, una nuova fiammata africana porterà sulla Liguria tempo stabile e temperature superiori alla media, con caldo in intensificazione durante il weekend, quando le temperature massime potranno superare i 31-32°C sulla costa e raggiungere i 35°C nell'entroterra.

Da segnalare solo qualche temporale pomeridiano nella giornata di martedì 14 e di mercoledì 15 sui settori interni della regione in possibile sconfinamento costiero. Ventilazione in prevalenza a regime di brezza con mari poco mossi. Possibili raffiche tese da Sud in Appennino.

Dopo questa settimana molto calda, ecco che i modelli intravedono una possibile fase più instabile dal 21-22 giugno in poi, con temporali e piogge anche di una certa intensità. Ovviamente si tratta ancora di una tendenza che necessita di conferme, pertanto vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul sito o sulla app di 3Bmeteo.

Meteo Genova

Tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana con caldo in intensificazione verso il weekend. Temperature estive, massime localmente oltre i 30-31°C nel weekend. Nella giornata di martedì 14 sarà possibile qualche temporale nelle aree interne, specie dei settori orientali della provincia. Possibile peggioramento da 21-22 giugno, da confermare.