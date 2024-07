Meteo Liguria, le previsioni fino a domenica

Si avvicina il fine settimana e sembra arrivato il bel tempo in Liguria, le previsioni degli esperti di 3BMeteo fino a domenica 14 luglio 2024.

Previsioni meteo Liguria giovedì 11 luglio 2024

A Genova giornata soleggiata con temperatura massima di 27°C. Situazione simile su tutta la Liguria perché un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile almeno fino a sera, quando potrebbe esserci qualche addensamento.

Previsioni meteo Liguria venerdì 12 luglio 2024

Peggioramento con cieli molto nuvolosi e deboli piovaschi pomeridiani, ma anche schiarite in serata a Genova. Temperature comprese tra i 22 e i 26°C. Per il resto, a ponente sulla costa cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; a levante giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle Alpi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria sabato 13 luglio 2024

A Genova cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata. Temperature comprese tra i 23 e i 26°C con venti tesi e mare mosso. Sul resto della Liguria: a ponente sulla costa giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino; a levante sulla costa e nell'interno sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, poi rasserenamenti. Sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Previsioni meteo Liguria domenica 14 luglio 2024

Domenica a Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima intorno ai i 26°C. Torna l'alta pressione in Liguria con tempo stabile e assolato sulla costa. Qualche nuvola nell'interno.

