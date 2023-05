Meteo Liguria: ancora instabilità, possibili temporali anche forti

Dopo i temporali in sconfinamento costiero del pomeriggio di mercoledì nell'imperiese (puntualmente forti, 31.2 millimetri in un'ora a Sanremo) e le deboli precipitazioni della notte nel savonese (16.8 millimetri totali al Colle del Melogno), questa mattina, 11 maggio 2023, nubi interessano il Ponente con rovesci temporaleschi nelle zone interne dell'imperiese, di intensità localmente moderata (19.2 millimetri in un'ora ad Airole).

Schiarite più ampie si registrano, invece, sul centro Levante. I venti sono prevalentemente settentrionali, deboli, localmente moderati (nella notte rinforzi sui crinali, raffica a 77 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino) mentre il mare è poco mosso, alla boa di Capo Mele, con temperatura superficiale dell'acqua di 17.4 gradi.

Nella notte temperatura minima di 2.2 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) mentre, alle 11.30, la rete Omirl registra, come valore massimo fin qui registrato, 24.3 a Rapallo, fa sapere Arpal. Di seguito il bollettino dell'agenzia.

Previsioni meteo Liguria giovedì 11 maggio 2023

Condizioni di spiccata instabilità con rovesci e temporali di intensità generalmente moderata, più probabili nell'interno di tutte le zone nelle ore centrali.

Previsioni meteo Liguria venerdì 12 maggio 2023

Dalle prime ore della notte piogge diffuse associate a rovesci o temporali più probabili sul centro-Levante anche di forte intensità; fenomeni in attenuazione dalle ore centrali con episodi residui fino a sera. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii, danni per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le norme di autoprotezione. Venti orientali 40- 50km/h rafficati sui capi esposti.

Previsioni meteo Liguria sabato 13 maggio 2023

Instabilità residua con possibili precipitazioni sparse deboli o moderate su tutte le zone.