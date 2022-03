Meteo Liguria: la primavera può aspettare, in arrivo qualche pioggia

Pioggia in arrivo sulla Liguria. La seconda parte di settimana - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com - risulterà via via più instabile sulle regioni nord-occidentali italiane, a causa della progressiva interazione tra correnti fredde dai Balcani e aria più umida in risalita dal Mediterraneo occidentale. Da venerdì aumento delle nubi, più diffuse e compatte lungo la fascia alpina dove avremo la possibilità di deboli precipitazioni durante il weekend, nevose fino a quote di collina o bassa montagna. Tramontana in rinforzo sulla Liguria, con mare mosso al largo.

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 11 marzo 2022

Cieli più nuvolosi sul nordovest italiano a causa dell'interazione tra correnti fredde dai Balcani e aria più umida in risalita dal Mediterraneo occidentali. Assenza di precipitazioni su gran parte delle zone ad eccezione di qualche debole fenomeno - soprattutto nella seconda parte del giorno - lungo la fascia alpina, nevoso sino a quote collinari. Temperature poco variate. In Liguria tramontana moderata e mare mosso al largo.

Previsioni meteo Genova e Liguria sabato 12 marzo 2022

L'infiltrazione di aria più umida di origine atlantica determina la permanenza di condizioni instabili. Il flusso orientale presente nei bassi strati addossa le nubi più consistenti sulle zone pedemontane piemontesi - dove saranno possibili deboli nevicate fino a quote collinari in mattinata - e localmente sulla Valle d'Aosta sudorientale, con precipitazioni in esaurimento entro il pomeriggio. Nuvolosità irregolare nel resto del settore. Temperature in diminuzione. Venti forti di Tramontana sul Ponente Ligure. Mari mossi al largo.

Previsioni meteo Genova e Liguria domenica 13 marzo 2022

Aumenta nuovamente la pressione atmosferica sull'intero settore, pur permanendo correnti sudoccidentali leggermente umide in quota. Ne conseguono cieli parzialmente nuvolosi o velati in pianura, con addensamenti più compatti sui rilievi. Dalla sera aumentano le nubi da Ovest su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con possibili deboli precipitazioni nelle zone di confine. Temperature in aumento nei valori massimi. Ancora Tramontana sul Ponente Ligure.

Previsioni meteo Genova e Liguria lunedì 14 marzo 2022

Correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su Riviera di levante e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1450 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.